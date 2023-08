Napoléon pris au piège : de la reddition à l'exil inattendu sur l'île de Sainte-Hélène (épisode 3)

En France, la nouvelle ne suscite pas beaucoup de réactions, et pour cause.

Charles-Éloi Vial :

Napoléon va être très vite oublié, c’est ça qui est très curieux. On va faire en sorte de le faire oublier, puisque la propagande royale va se mettre en marche, et on va très vite ne plus parler de l’empereur ni du général Bonaparte. On ne va plus parler que du roi et de sa famille.