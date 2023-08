Napoléon : les dernières heures de l’Empire (épisode 2)

La défaite cuisante de la grande armée française à Waterloo force Napoléon à fuir vers Paris, en galopant jour et nuit.

Pourtant, il ne semble pas se rendre compte de la catastrophe militaire et politique qu’il vient de subir, et qualifie la bataille de Waterloo d’"échauffourée". Il refuse de reconnaître son humiliation, et n’a qu’une seule idée en tête : reconstituer ses troupes pour repartir au combat et contre-attaquer.

Il faut trois jours à Napoléon Bonaparte pour rejoindre la capitale française. Affaibli physiquement et mentalement, l'empereur ne s’aperçoit pas de ce qui se joue autour de lui. Il cherche des soutiens politiques pour tenter de maintenir cet empire vacillant, et espère que les députés de l’Assemblée soutiendront son ambition militaire. Mais la menace de l’invasion étrangère et de la guerre civile, qui risquent de mettre Paris à feu et à sang, a raison de l’empereur.