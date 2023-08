Napoléon : la mort et la construction de la légende (épisode 5)

Même en Angleterre, Napoléon continuera à fasciner, tant pour son ascension fulgurante vers les sommets du pouvoir que sa chute dramatique. Le fondement de la légende traverse les 19e et 20e siècles, devenant une image, un symbole, et s’inscrivant parmi les plus grands noms de l'Histoire de France et de l’Histoire mondiale. Ce Napoléon qui tient plus de la légende que de l’histoire a pris beaucoup de place dans la société française et européenne.

De nos jours pourtant, un regard plus critique ose se porter sur l’homme et sa mémoire. Le rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises est aujourd’hui remis en question, et fait tomber le mythe de son piédestal. Au moment des 200 ans de sa mort, alors qu’il revient sur le devant de l’actualité, l’image de Napoléon Bonaparte, et l’héritage qu’il a laissé à la société, sont plus que jamais en discussion.

Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon Bonaparte, empereur des Français, meurt à l’âge de 51 ans, en exil sur Sainte-Hélène. C’est là, sur cette île austère perdue au milieu de l’Atlantique qu’il aura passé les six dernières années de sa vie, aux mains des Anglais, ennemis de toujours.

L’homme aura marqué l’Histoire de l’Europe et du monde, car 200 ans après sa mort, son souvenir est toujours bien présent.

"Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle" est une série podcast réalisée par Franck Istasse et Pierre Devalet.

Avec les interventions de Pierre Branda, spécialiste du Premier Empire ; Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon ; Charles-Éloi Vial, secrétaire général de l’Institut Napoléon et Emmanuel de Waresquiel, spécialiste de la France du 19e siècle.