Napoléon Bonaparte, l'histoire de sa gloire à sa mort

Mathieu Schwartz (Pasteur et Koch) retrace avec subtilité la destinée flamboyante du “petit caporal” devenu empereur et décrypte comment ce pas de deux avec la Camarde a influé sur sa vie et contribué à sa légende. Éclairés notamment par les historiens Patrice Gueniffey, Pierre Branda, Thierry Lentz et Charles-Éloi Vial, la commissaire des expositions du musée de l'Armée-Hôtel des Invalides Émilie Robbe et l’académicien Jean-Marie Rouart, ces épisodes cruciaux sont mis en scène au moyen de superbes séquences d’animation 2D en rotoscopie et en motion design. Dans une alchimie entre le fond et la forme, une relecture captivante de l’épopée napoléonienne.

"La destinée et la mort" Un docu-fiction réalisé par Mathieu Schwartz, avec Tristan Delus; raconté par Denis Podalydès à voir dans "le temps d'histoire" le vendredi 14 avril à 22h35 sur La Une.