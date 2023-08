Napoléon à Sainte-Hélène : l’ancien empereur sous surveillance (épisode 4)

Il dit : "Je perds mon énergie, je ne vivrai pas deux ans, je ne dors plus de ce bon sommeil qui me reposait la tête, je m’assoupis. Je me rappelle mes fautes, c’est comme un cauchemar continuel dès que je ferme les yeux."

Il finit par ne presque plus sortir, sauf lorsque son médecin le lui conseille, et se nourrit difficilement. Dans son entourage, on sait alors que la fin est proche. Nous sommes en 1821, et l’empereur n’en a plus que pour quelques mois.