Napoléon : 1815 – l’invasion d’un seul homme (épisode 1)

Le 1er mars 1815, Napoléon Bonaparte foule à nouveau le sol français. Il vient de débarquer avec 900 fidèles sur une plage des environs de Cannes, Golf Juan, après plusieurs mois d’un premier exil, sur l’île italienne d’Elbe.

Personne n’a prévu le retour de l’Empereur, et surtout pas les puissances européennes coalisées contre lui. La Russie, l’Angleterre, l’Autriche et la Prusse ont combattu cet ennemi commun durant des années, et pensaient avoir définitivement vaincu la menace en 1814, après la débâcle de l’armée française en Russie et la défaite cuisante de Leipzig. Mais elles se sont trompées.

À son retour de Leipzig, le Sénat français a contraint Napoléon Bonaparte à abdiquer en faveur de Louis XVIII, frère cadet de feu Louis XVI. Une nouvelle monarchie a succédé à l’Empire, c’est la première restauration.