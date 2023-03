Naples reprend le large grâce au perce-muraille Kvaratskhelia

Naples, après le revers de son dauphin l'Inter Milan, a encore repris du large en tête de la Serie A dans le sillage de son perce-muraille Khvicha Kvaratskhelia, buteur contre l'Atalanta Bergame (2-0), samedi lors de la 26e journée.

A douze journées du terme, Naples porte son incroyable avance à 18 points sur l'Inter, surprise vendredi par la Spezia (2-1). Les Nerrazzuri peuvent perdre leur 2e place en soirée si la Lazio Rome (3e à 2 pts) gagne à Bologne.

Kvaratskhelia, sensation de la saison italienne, a débloqué la situation à l'heure de jeu avec un nouveau numéro dans la surface bergamasque: multiples crochets, double feinte de tir puis frappe sous la barre!

Non content d'être le meilleur passeur du championnat (9 assists), l'ailier géorgien de 23 ans a signé son 11e but, confirmant son importance aux côtés de Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A (19 réalisations). Le Nigérian s'est fait cette fois passeur sur ce bijou de "Kvaradona".

Juan Musso avait jusqu'ici été parfait dans le but de l'Atalanta pour retarder l'échéance devant Matteo Politano (6e, 41e) et sur un spectaculaire retourné d'Osimhen (48e).

Loin de se contenter de gérer, Naples a maintenu la pression et doublé la mise sur corner par Amir Rrahmani (77e) pour assurer ce succès qui lui permet de chasser le moindre doute une semaine après la défaite contre la Lazio (1-0).

A quatre jours de recevoir l'Eintracht Francfort en 1/8 de finale de Ligue des champions pour valider l'option prise à l'aller (2-0), la sortie sur blessure du défenseur sud-coréen Kim Min-jae (76e) est le seul point noir: la tour de la défense napolitaine est sortie après une alerte au mollet droit.

L'Atalanta (6e), à l'arrêt (quatre défaites lors des six derniers matches), a bien tenté de réagir après le premier but. Mais Luis Muriel (73e) et Duvan Zapata (74e) ont buté sur leur ex-partenaire Gianluigi Gollini, titulaire dans la cage napolitaine en raison d'une gêne à l'échauffement du portier habituel Alex Meret.