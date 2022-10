Naples étrille l’Ajax, Porto l’emporte et permet à Bruges de réaliser la bonne opération

Dans l’autre rencontre du groupe B, ce sont les Portugais qui ont débloqué leur compteur en Ligue des Champions cette saison. Les Allemands de Leverkusen ont pourtant eu l’occasion de virer en tête à la mi-temps. Si le premier but de Hudson-Odoi a été annulé par la VAR, Patrick Schick a lui raté son penalty. Porto n’en demandait pas tant et se réveillait pour l’emporter au second acte via Sanusi et Galeno. Avec cette victoire, tous les adversaires de Bruges sont donc bloqués à trois unités.