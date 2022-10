Naples conforte sa première place en allant battre la Roma

Naples, dernière équipe de Serie A invaincue, a assis un peu plus sa domination sur le championnat italien en allant s'imposer sur le terrain de l'AS Rome (1-0) grâce à un superbe tir croisé de Victor Osimhen à dix minutes du terme.

Ce Napoli en pleine confiance, vainqueur de ses onze derniers matches toutes compétitions confondues (7 en championnat, 4 en Ligue des champions), compte désormais trois points d'avance sur l'AC Milan, nouveau dauphin après la défaite de l'Atalanta Bergame contre la Lazio Rome (0-2).

Regroupée et agressive dans un pur style Mourinho, la Roma a longtemps résisté grâce aux parades de Rui Patricio.

Mais elle a fini par craquer sur une balle en profondeur. Chris Smalling a été un peu court et Osimhen ne s'est pas fait prier pour tromper le portier giallorosso (80e), se faisant pardonner après avoir raté la cible seul face au but dix minutes plus tôt.

L'international nigérian a couru célébrer sous la petite colonie de supporters napolitains, dans un Stadio olimpico réduit au silence après avoir longtemps copieusement sifflé le technicien napolitain Luciano Spalletti. Beaucoup de tifosi romanisti n'ont toujours pas pardonné à l'ex-entraîneur romain la façon dont il avait géré la fin de la carrière de la légende locale Francesco Totti.

Avec ce succès, Spalletti confirme qu'il va bien falloir compter avec son Napoli pour le scudetto.