Naples champion 33 ans après : les clés d’un titre incontestable

Une saison qui s’est jouée en partie avant même son lancement officiel. L’intersaison avait en effet été très active pour les instances du club. Avec des gros départs déjà : Dries Mertens le buteur historique du club adoré des fans, Lorenzo Insigne capitaine emblématique, en plus des précieux Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. La masse salariale passait alors de 155 à 68 millions d’euros et permettait de recruter. Un recrutement surprenant qui s’avérera très malin au fil de la saison. Deux noms en particulier se sont révélés au peuple du golf napolitain, ceux de Kvicha Kvaratskhelia et Kim Min-Jae. Deux illustres inconnus jusque-là, passés de l’ombre à la lumière à la vitesse de l’éclair.

Le défenseur central coréen s’est imposé dans la défense du Napoli et a rapidement fait taire tous les sceptiques. Il est devenu un pion essentiel de la défense ultra-efficace du club cette saison. Acheté 18 millions d’euros au Fenerbahçe, sa valeur marchande actuelle est évaluée autour de 50 millions d’euros.

Mais le nom que tout le monde retiendra, aussi difficile soit-il à prononcer pour les francophones que nous sommes, c’est celui de Kvicha Kvaratskhelia. Arrivé en provenance du Dinamo Batumi pour 11 millions d’euros environ, il en vaut désormais plus de 80 millions et est convoité de tous les côtés. Avec son bilan de quatorze buts et seize assistes, il est le meilleur passeur décisif de Série A et bien placé dans le classement des meilleurs buteurs. Un peu moins à son avantage ces dernières semaines, il sera malgré tout nécessaire pour les partenopei de s’employer pour le garder.