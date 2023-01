Naples atomise la Juventus et s’envole en tête de la Serie A

Naples, leader de Serie A, a atomisé la Juventus (5-1) vendredi et conforte plus que jamais ses prétentions au scudetto, après lequel il court depuis plus de 30 ans et les deux sacres de l’époque Maradona.

Assurés du titre de champion d’hiver depuis le week-end dernier, les Napolitains sont restés fidèles à leur esprit offensif pour mater la meilleure défense du championnat grâce à un doublé de Victor Osimhen (14e, 65e) et des buts de Khvicha Kvaratskhelia (39e), Amir Rhahmani (55e) et Eljif Elmas (72e). La Juve (3e), qui avait entretenu l’espoir grâce à Angel Di Maria (42e), recule à dix points du leader.