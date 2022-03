Naples - AC Milan en direct : 0-0, les co-leaders de la Série A face à face, Saelemaekers et Mertens sur le banc (LIVE commenté)

La 28e journée de Série A offre un duel alléchant entre les deux coleaders du Championnat, Naples et l'AC Milan, dimanche (20h45).

Les deux formations se suivent à la trace: en 27 matches, elles totalisent 57 points, 17 victoires, six nuls et quatre défaites. Seule leur différence de but offre un petit avantage au Napoli, meilleure défense d'Italie.

Autre fait improbable pour ces deux "jumeaux", leur dernière défaite en Serie A a été encaissée contre le même adversaire, la Spezia, mi-janvier pour le Milan, fin décembre pour les Napolitains.

Depuis, Naples est intraitable en Championnat et a su rebondir en battant la Lazio Rome le 27 février, juste après l'élimination en Ligue Europa devant le FC Barcelone. Les Rossoneri sont eux aussi "débarrassés" des Coupes d'Europe mais ils arriveront un peu plus émoussés, après le derby milanais du milieu de semaine en demi-finale aller de la Coupe (0-0).



Côté belge, Alexis Saelemaekers et Dries Mertens ne sont plus indéboulonnables. L'ancien anderlechtois n'a plus été titulaire depuis son remplacement à la mi-temps contre l'Inter. Il a enchainé trois montées au jeu. Ciro a lui débuté un seul des quatre derniers matches du Napoli.