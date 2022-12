Naomi Osaka, sportive la mieux rémunérée en 2022, devant Serena Williams et Eileen Gu

Avec des revenus estimés à 51,1 millions de dollars (environ 48 millions d’euros) cette année, la Japonaise Naomi Osaka, 25 ans, est considérée par le magazine américain Forbes comme la sportive la mieux rémunérée en 2022.

Une autre joueuse de tennis, Serena Williams suit avec 41,3 millions de dollars (38,1 millions d’euros), même si l’Américaine a annoncé sa retraite des courts en août. Les gains mentionnés rassemblent les salaires, primes et bonus enregistrés sur le plan sportif, mais aussi une estimation des gains publicitaires et marketing. Ainsi pour Naomi Osaka, plus de 50 millions de ses revenus proviennent du sponsoring. Les montants ne tiennent pas compte des taxes et commissions aux agents ou intermédiaires, a précisé Forbes en sortant son article jeudi aux Etats-Unis.

Si les deux sportives sont déjà habituées de figurer dans le haut de ce classement particulier du célèbre magazine américain. De jeunes athlètes viennent se signaler avec en troisième position par exemple pour 2022, la Chinoise de 19 ans, Eileen Gu, qui s’offre déjà 20,1 millions de dollars (18,9 millions d’euros) pour l’année 2022 dans la foulée de son double titre olympique en ski freestyle (big air et half-pipe) aux JO d’Hiver de Pékin.

La Britannique Emma Raducanu, 20 ans, surfe toujours sur sa victoire à l’US Open l’an dernier pour accumuler 18,7 millions de dollars (17,6 millions d’euros). La numéro 1 mondiale en tennis, encore, la Polonaise Iga Swiatek complète le top 5 avec des revenus estimés à 14,9 millions de dollars (14 millions d’euros) pour l’année 2022. Elles sont dix joueuses de tennis dans le top 15 et 8 sportives voient leurs revenus atteindre la barre des 10 millions de dollars (9,4 millions d’euros).