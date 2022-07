Naomi dénonce le manque d'infrastructures pour les personnes à mobilité réduite aux Ardentes : qu'en est-il dans les autres festivals ?

Les festivals sont-ils obligés de mettre en place des aménagements pour les personnes en situation de handicap ? S'ils sont subsidiés par l'AVIQ, l'Agence pour une Vie de Qualité, oui. "En fonction des subsides qu'ils reçoivent, ils doivent faire deux choses. Être conseillé par Access-I. Et en plus, pour les montants plus importants, être certifié par Access-I", détaille la responsable de l'ASBL. C'est ce que Les Ardentes ont fait, mais visiblement, ce n'est pas toujours suffisant.

L'ASBL travaille avec de nombreux festivals : Dour, Ronquières, les Solidarités ou encore les Francofolies. Cette année, le festival de Spa a reçu une certification presque irréprochable. "Dès la première édition, on a développé plusieurs initiatives. On investit beaucoup de temps et d'argent dans l'accessibilité", explique Sébastien Hubert Vassen, délégué à l'accessibilité pour les Francopholies. "Ce n'est pas possible de tout faire, mais c'est une préoccupation constante pour nous. Le plus gros problème, c'est la foule. Car s'il y a des mouvements de foule devant la scène, c'est très compliqué de garantir la sécurité des personnes en chaise roulante."

Tout comme Les Francos, Dour a adapté son camping pour qu'il soit accessible à tous. A quelques heures du début du festival, les organisateurs pensent aux derniers détails. "Tout le monde ne peut pas tout faire et être en autonomie complète, d'autant plus que le festival a lieu dans les champs. Mais là où on ne propose pas la pleine autonomie, on vous accompagne. On travaille avec l'ASBL Inter-actions qui propose un accueil complet aux personnes en situation de handicap", détaille Bénédicte Billon, administratrice de l'ASBL Go go go !, qui coorganise Dour.

Pour savoir quels sont les aménagements dans les festivals, rendez-vous sur le site de l'événement ou sur le site d'Access-I.