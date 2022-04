Naninne : une nouvelle crèche pour enfants à besoins spécifiques

C’est suite à ce constat qu’elle s’est lancé dans ce projet à partir de janvier 2019. La mise en place cette crèche a été un véritable parcours du combattant. Il a ainsi fallu près de deux ans de procédures pour être officiellement reconnu. En cause, un véritable jeu de ping-pong entre l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) et l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ). Finalement, la crèche a été agréée en début d’année par l’AVIQ. “Cela nous a permis de proposer une participation parentale de 6,89 euros par jour couvrant l’ensemble des soins prévus. Sans cette reconnaissance, ça aurait été 45 euros par jour ce qui est énorme”, explique Laurence Rossignol.