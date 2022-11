Nani Jansen Reventlow, pour une justice systémique

L’une de ses plus belles victoires est celle qui fait acquitter un de ses clients, M. Konaté, un journaliste du Burkina Faso emprisonné pour avoir écrit un texte critiquant un procureur général de son pays. "Nous avons gagné ce procès devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme, raconte Nani. C’était leur premier litige de liberté d’expression et le jugement fut véritablement historique, décrétant que l’emprisonnement ne pouvait jamais constituer une peine acceptable dans un cas de diffamation. Le Burkina Faso a par conséquent été obligé d’amender son code pénal et a dû verser des dédommagements à M.Konaté."

Nous voulons transformer la façon dont la loi fonctionne pour les gens qui se battent contre l’injustice qu’elle soit climatique, raciale ou économique et toutes les formes de discrimination

Au bout de cinq ans, la jeune femme se remet une nouvelle fois en question et décide d’explorer d’autres secteurs dans lesquels défendre les droits humains. A Harvard, au Berkman Klein Center for Internet and Society, elle se met à travailler sur la collaboration entre universitaires, avocats et experts en technologie pour instaurer une stratégie de défense dans le domaine des droits digitaux, utilisant tous les outils qui sont disponibles.

Et dans la foulée, elle crée à Berlin le Digital Freedom Fund, une organisation soutenant les actions légales et le respect des libertés fondamentales dans le numérique. Une technologie dont l’utilisation pour surveiller et influencer les citoyens pose de plus en plus problème. "Nous abandonnons beaucoup de nos droits en ligne, remarque Nani Jansen Reventlow. C’est un danger réel. Lorsque nous acceptons par exemple les termes et conditions d’une application digitale, nous livrons nos données personnelles à une compagnie qui peut les revendre et les utiliser pour définir notre profil."

L’avocate instaure également au sein de l’organisation une procédure d’inclusion et de décolonisation qui adresse les différents aspects de justice raciale, économique et technologique.