Nandrin: les éoliennes de la discorde

A Nandrin, les éoliennes de la route du Condroz ne tournent toujours pas. Le projet est au frigo car la Région wallonne avait accordé un permis, mais deux recours au Conseil d’État sont venus mettre des bâtons dans les roues du promoteur. Entre-temps, les semaines passent, et les éoliennes sont là.

Sur les deux recours envoyés au Conseil d'État, le premier venait d'une pêcherie, inquiète pour la santé de ses truites. C'est celui là qui a débouché sur une annulation du permis, rendant caduque le recours de Nandrin et d'Engis puisque juridiquement, ils s'attaquaient à un permis qui n'existait plus.

Si les plans ne changent pas, la commune de Nandrin réagira

"Nous estimions dès le départ que les plans n'étaient pas corrects, que certaines éoliennes sont trop proches des habitations et de la route du Condroz" explique Michel Lemmens, le bourgmestre de Nandrin. "S'il réintroduit un dossier avec les mêmes plans, il n'y a pas de raison que la commune de Nandrin ne renouvelle pas son action contre l'implantation des éoliennes actuelles."

Pour le responsable d'une des sociétés d'exploitation, Lionel Royen,

démonter ces éoliennes n'est pas une option. "On respecte l'ensemble des règlementations, on est suffisamment assez loin de la route du Condroz" indique-t-il. "On ose espérer que la commune de Nandrin ne reviendra pas avec un nouveau recours au Conseil d’État. On verra."

Bientôt une nouvelle demande de permis

Il va maintenant falloir introduire une nouvelle demande de permis. Une pétition citoyenne a d'ailleurs été lancée par un collectif d'actionnaires du projet.

La décision sur ce nouveau permis n'est pas attendue avant novembre au plus tôt.