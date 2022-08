Nancy Pelosi à Taïwan : l’histoire tumultueuse entre la démocrate américaine et la Chine

Ardente critique de la Chine, elle avait déjà provoqué la colère de Pékin en 1991, en se rendant sur la place Tiananmen deux ans après la répression des manifestations pro démocratie. Accompagnée de deux parlementaires, elle s’était rendue sans autorisation sur la place et avait déployé une banderole noire et blanche en hommage aux manifestants tués dans la répression, scandalisant les autorités chinoises. "À ceux qui sont morts pour la démocratie en Chine", disait la banderole. Selon des images tournées à l’époque, on y voit la police, un peu désemparée, vite intervenir. L’image avait marqué les esprits.

Elle s’est aussi liée d’amitié avec le dalaï-lama qu’elle a visité à Dharamsala en 2008 et a rencontré l’archevêque de Shanghai. "Si ceux qui aiment la liberté ne dénoncent pas la répression de la Chine dans son propre pays et au Tibet, nous perdrons alors toute autorité morale pour défendre les droits de l’homme où que ce soit dans le monde", avait-elle alors lancé. Elle a aussi qualifié de "héros" les manifestants pro démocratie à Hong Kong et fortement dénoncé la répression de la communauté ouïghoure en Chine.