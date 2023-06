Nana Mouskouri dévoile avoir eu un cancer du pancréas

C'est une confession rare que la chanteuse Nana Mouskouri vient de faire dans un magazine.

Interprète à succès avec "Le ciel est noir" ou encore "Un vieil enfant", Nana Mouskouri s'exprime rarement dans les médias.

Pour Gala, elle a décidé de se confier sur sa vie amoureuse : "On s'est mariés en 2003 avec André Chapelle, face à l'insistance de Jean-Claude Brialy, mon grand ami et témoin. Avec André, on se connaît depuis 1964, il est devenu mon producteur. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. On est toujours amoureux. Quand il est là, je suis bien. J'ai peur de le perdre. Et c'est la même chose pour lui."

Je suis très heureuse de l'avoir trouvé. Ou est-ce lui qui m'a trouvée, je ne sais pas...

Nana Mouskouri a également fait une confidence sur son état de santé, elle dévoile avoir eu un cancer du pancréas : "Je n'ai jamais voulu en parler. C'était en 2015, je revenais d'Australie, j'ai suivi une chimiothérapie qui a duré huit mois. Je suis optimiste, je sais qu'il ne faut jamais baisser les armes quand on est malade. Il faut vraiment lutter."

La chanteuse grecque de 88 ans garde son sourire et son optimisme.