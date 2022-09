Namuroise depuis 26 ans, la britannique Sarah Crew suivra les funérailles de la Reine à la télévision

Après presque trois décennies en Belgique, Sarah Crew n’a plus vraiment le mal du pays. Pourtant, ce lundi, jour de deuil national outre-manche, son cœur penchera plutôt du côté la Grande-Bretagne : "En 1981, j’étais étudiante et nous avons participé à la liesse populaire à l’occasion du mariage du Prince Charles et de la princesse Diana. On avait besoin de participer à l’événement et je crois que ce sera un peu la même chose aujourd’hui", explique cette journaliste, éditrice responsable du journal The Bulletin.