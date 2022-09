Namur vue par les peintres, 5 balades à travers le temps

Les combats et les bouleversements, la ville de Namur en a connu des centaines à travers les siècles. A la Renaissance, le but n’est pas de restituer une image fidèle du paysage mais de situer le cadre de vie. Les siècles qui suivront verront l’émergence de différents styles à l’image des différentes phases de développement de la ville.

" Namur vue par les peintres " est un guide qui part sur les traces de peintres qui ont aimé et dessiné leur ville. Parmi ceux-ci, il y a notamment Albert Dandoy, Louis-Marie Londot, Jean Legrand, Ferdinand Marinus, Renée Prinz... Du Grognon à la place de l'Ange, de la citadelle au pont de Jambes, ces peintres ont fixé l'image d'un paysage ou d'un instant de la vie des Namurois.

Fabien de Roose est fondateur et animateur de l’asbl Dédale. Il est aussi guide à la fondation Claude Monet à Giverny depuis 25 ans. Notre patrimoine est vraiment sa passion. Le livre propose 6 promenades dans Namur. Certains éléments du patrimoine ont traversé les âges comme le pont de Jambes et ses alentours qui n’ont pas vraiment changé. Le long du grognon et de la Sambre, c’est par contre bien différent. Pour les plus jeunes, c’est peut-être l’occasion de découvrir qu’il y avait des habitations sur les deux rives du cours d’eau. De plus, chaque double page propose soit l’histoire du tableau, les faits marquants de l’endroit ou encore l’usage de l’époque, quand ce ne sont pas les 3 éléments ensemble.

L’auteur a pris aussi le temps de laisser quelques lignes sur ses coups de cœur gustatifs et culturels, de quoi s’offrir une pause bien méritée.

Même depuis son canapé, " Namur vue par les peintres " enchante.

Editions Racine, 24,95€.