Namur: voici tout ce qui vous attend au Delta en 2022/2023

Trois ans après son inauguration en grande pompe, Le Delta, pôle culturel de la Province de Namur, s'apprête à lancer une nouvelle saison en plein cœur de la capitale wallonne. Nathalie Gilson, la coordinatrice artistique, était l'invitée de l'émission Namur Matin (Vivacité-RTBF) ce mercredi 21 septembre 2022 pour évoquer avec Isabelle Verjans et Serge Otthiers ce programme riche et varié: festivals en tous genres, animations pour enfants, musiques classique et contemporaine mais également danse ou encore théâtre et cinéma… Réécoutez ici son interview pour tout connaitre de la nouvelle saison culturelle à Namur !