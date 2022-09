Namur : voici où se faire vacciner cet automne contre la Covid-19

C’est ce lundi 12 septembre que débute en Wallonie la campagne automnale de vaccination contre la Covid-19. Selon les autorités, les nouveaux vaccins sont adaptés au variant Omicron.

Concrètement, les premières invitations sont parties début septembre. Selon l’Aviq, l’Agence pour une Vie de Qualité, en ce début de week-end, 680.000 courriers ont déjà été envoyés. 380.000 sont déjà arrivés, principalement chez les 65 ans et plus. Mais la campagne vise aussi d’autres catégories de population, comme les personnes immunodéprimées, les professionnels de la santé, ainsi que les 50-64 ans.

Pour rappel, cette campagne d’automne encourage aussi toute personne ne disposant pas encore d’une protection vaccinale optimale à recevoir son premier booster, voire sa première dose. Rappelons que l’efficacité du vaccin diminue avec le temps, d’où l’importance de la dose de rappel, pour se protéger contre les formes graves de la maladie !

Trois possibilités pour recevoir l’injection sur rendez-vous : dans un centre de vaccination, chez un pharmacien partenaire de l’opération ou chez un médecin généraliste qui pratique la vaccination.

Lieux de vaccination

Première option possible : dans un des 3 centres fixes de vaccination : Ils sont situés à Namur-centre (rue de Fer), Namur (au Burogest Loyers), et à Dinant (dans l’ancien magasin Bristol) Attention ! Le port du masque est obligatoire dans tous ces sites.



Deuxième possibilité : dans une pharmacie participante. Elles sont situées à Namur, La Bruyère, Godinne, Mettet, Ciney, Florennes, Philippeville, Walcourt, Pondrôme et Gedinne.

Enfin, vous pouvez aussi faire appel à un médecin généraliste. Mais vérifiez d’abord s’il pratique ou non cet acte médical !

Pour les horaires, les formalités et les adresses détaillées : une adresse internet : www.jemevaccine.be