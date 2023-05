Namur : visite du nouveau palais de justice à l’occasion de la Journée Chantiers Ouverts

Ambitieux, le projet était indispensable aux yeux de bon nombre de magistrats, avocats, greffiers et autres justiciables. Le vieux palais était devenu l’ombre de lui-même. Reste qu’avec son immense verrière, ses nombreux locaux et ses 35.000 m², le complexe dépassera les 120 millions d’euros. Ce qui fait dire à certains visiteurs, ce dimanche, que "les dimensions de cette verrière sont exagérées, surtout quand on connaît le contexte budgétaire de la justice."

A cette remarque, Thomas Scorier, organisateur des Chantiers Ouverts et spécialiste du secteur, répond ceci : "Je pense qu’en Belgique, il est grand temps qu’on investisse de manière cohérente dans les biens publics. Les Namurois connaissent tous l’état de délabrement du vieux palais. Il est temps de remettre la Belgique au niveau des pays limitrophes. Chez nos voisins, on investit un peu plus de 3,5% du PIB dans les travaux publics. Chez nous, c'est seulement 2,7% environ. Le secteur demande un investissement jusqu’à 5% du PIB, pour pouvoir redorer notre blason et donner à nos projets l’image de bâtiments modernes, dignes des années 2024-2030, et pas l’image obsolète des années '80-’90. Cette demande figure d’ailleurs dans notre cahier de revendications pour les prochaines élections".

Bien isolé, doté de panneaux photovoltaïques, le bâtiment comprendra un parking sous-terrain pour le personnel. Par ailleurs, des emplacements existent déjà dans le quartier. Et la gare des trains et des bus de Namur sont à quelque 900 mètres de là, seulement.