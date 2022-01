Namur : une œuvre en acier pour décorer le rond-point du Grognon

C’est dans son atelier de Floreffe que Charles Bourdon a réalisé les maquettes de "Bout-a-Tot ", l’œuvre qu’il va réaliser pour la Ville de Namur, et qu’il avait déjà imaginée en 2016 dans le cadre d’un concours à l’Académie Royale des sciences, des lettres et beaux-arts. "Le concours Egide Rombaux, consistait à intégrer une œuvre monumentale dans l’espace public, explique l’artiste de 33 ans. Comme espace, j’ai choisi le Grognon, parce que c’est un lieu de vie central pour les Namurois depuis des centaines d’années." L’œuvre que le Salzinnois d’origine a imaginée, et qui a remporté le concours, est constituée de 4 éléments joints en acier patiné. La version finale fera 6 mètres de haut et 8 mètres de long. Elle pèsera 8 tonnes. Il s’agit d’art abstrait, mais qui puise son inspiration dans le folklore namurois. "Je suis parti d’une gravure appartenant à mes parents, et qui représente un combat d’Echasseurs." Charles Bourdon dit avoir travaillé sur l’équilibre et la finesse des formes : la sculpture doit également évoquer une rencontre, une "confluence", à l’image du lieu où elle sera placée. "Avec l’art abstrait, chacun peut se projeter, et d’ailleurs certains y voient spontanément d’autres choses, comme le coq wallon."