Namur, une quinzaine d’œuvres de Félicien Rops sauvées d’une vente privée

La province de Namur, la Fédération Wallonie Bruxelles, la Fondation Roi Baudouin et les Amis du musée Rops ont mis la main au portefeuille pour acquérir certaines œuvres pour qu’elles restent dans le domaine public et ne tombent pas dans le privé. "Avec la cote de Félicien Rops, nous avions très peur que ces œuvres partent en Asie ou aux Etats-Unis et qu’on ne puisse plus y accéder".

"Nous pouvons nous féliciter de ces achats, ces œuvres resteront à Namur et accessibles au public. Je remercie tout particulièrement nos différents partenaires et la famille du collectionneur qui nous a laissé le temps de débloquer les fonds nécessaires" déclare Jean-Marc Van Espen, député-président de la province de Namur. En plus de l’acquisition d’une quinzaine d’œuvres, le Musée a pu effectuer un inventaire complet de la collection privée et de son état sanitaire (de conversation des œuvres).