Namur : une paire d’échasses anciennes datant du XIIIe siècle devient un trésor

Aurore Carlier constate que le sabot, l’endroit où on place le pied, est plus haut que l’emplacement d’aujourd’hui. Elles sont plus massives et plus lourdes et la section est aussi différente puisqu’elle est facettée. Il y a aussi des petites anses au niveau des mains pour pouvoir manipuler l’échasse autrement que la manipulation telle qu’elle existe aujourd’hui.

La paire d’échasses rejoint une soixantaine d’autres " trésors " détenus par la Société Archéologique de Namur dont certains remontent à la période romaine.

Les autres objets, reconnus cette année par la Fédération Wallonie Bruxelles, appartiennent au Musée royal de Mariemont et à l’abbaye de Maredsous comme un ensemble de fossiles de marbre noir de Denée ainsi que le bréviaire de l’abbaye Saint-Adrien de Grammont.



Les échasses, devenues trésor, sont à découvrir au Musée des Arts décoratifs de Namur : https://www.namur.be/fr/loisirs/culture/musees/les-bateliers/musee-des-arts-decoratifs/le-musee