Namur : une nouvelle phase commence dans les travaux de la chaussée de Louvain

Dès ce lundi 28 mars, la chaussée de Louvain passe à sens unique depuis le carrefour Hébar jusqu’à la gare de Namur. La circulation se fera donc dans le sens de la descente, et ce jusqu’au 9 avril.

A partir du 28 mars 2021 jusqu’au 9 avril 2022, la société Colas, en charge des travaux, procédera au raclage de la chaussée ainsi qu’au remplacement des enrobés (asphalte) dans le sens montant de la chaussée.

Deux autres impacts sur la circulation sont à prévoir :

Le stationnement sera interdit sur le côté pair de la chaussée de Louvain entre le carrefour Hébar et la gare de Namur.

La circulation se fera exceptionnellement à double sens dans rue Louis Delimoy mais en conséquence le stationnement y sera interdit. L’objectif est de faciliter la circulation dans la zone.

Pour rappel, l’objectif de ces travaux est d’aménager une bande de circulation réservée uniquement au bus entre les carrefours Hébar et Saint-Luc, soit sur un peu plus d’un kilomètre. Ce site propre central permettra d’améliorer la circulation des bus et de rendre ce transport en commun plus attractif. Une circulation à sens unique des bus y sera organisée en alternance.