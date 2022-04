Namur : une nouvelle boutique vient d’ouvrir… Sur une péniche !

Le combat de Sihem ? L’épanouissement des femmes. Elle souhaite cultiver leurs singularités, mais aussi les accompagner dans leur acceptation de soi. "Pour moi, c’est très important que les femmes portent un regard bienveillant sur elles-mêmes et se débarrassent des injonctions de la société." précise-t-elle. C’est pour cette raison qu’elle s’est lancée dans un projet qui allie coachings personnalisés, ateliers de développement personnel et shopping. Elle aimerait d’ailleurs pouvoir organiser des événements qui mélangeraient ces trois univers : "La péniche peut naviguer, et je compte bien l’exploiter. Dans un futur proche, j’aimerais proposer des croisières axées autour d'ateliers sur le bien-être, par exemple."