Namur : une mini-forêt de 500 arbres installée au cœur du parc des sources à Salzinnes-lez-Moulins

Ce projet porté par l’association "Forêt sens" a été pensé et créé avec les forestiers de la Société Royale Forestières belge mais aussi avec des élèves de l’école communale de Belgrade et de ceux de la section environnement de l’IND Namur. Grâce à ce nouvel espace, ce petit parc de la rue Salzinnes-lez-Moulins devient encore plus accueillant et complet avec les nombreux pontons en bois qui permettent de serpenter entre les grands arbres présents déjà depuis des décennies et une grande mare.