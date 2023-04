Namur : une initiation au kayak pour les PMR

Ce week-end, le club de kayak de Namur organisait une sortie sur la Meuse pour les personnes à mobilité réduite. Une belle opportunité car, chez nous, dans la grande famille du handisport, le canoë-kayak n’est pas une discipline très développée. "C’est super important, en tant que PMR de pouvoir faire de nouvelles choses", témoignait Sébastien, participant. "Heureusement que des infrastructures comme celles-ci existent."

En 2021, grâce à des aides communales et provinciales, le Namur Kayak & Canoë club a investi 20.000€ dans des infrastructures spéciales, en bord de Meuse : une potence pour déplacer les personnes, ainsi que des kayaks plus larges, plus spacieux, presque insubmersibles. "L’encadrement humain reste très important", explique le président du club, Yves Eeckhout. "Des moniteurs brevetés de l'adeps et des sauveteurs encadrent l’activité au cas où un participant tomberait à l’eau."

Au total une dizaine de participants ont pris part à la sortie, laquelle s’est révélée particulièrement sportive à cause des conditions venteuses.