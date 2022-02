Namur : une campagne de dératisation débute ce lundi

Afin de mieux cibler les zones infestées, les autorités namuroises ont invité les habitants à signaler la présence de rats. La prolifération peut s’expliquer par un hiver plus doux mais pour Caroline Setruk, la responsable du service propreté de la ville, les rats sont surtout sont plus visibles depuis les inondations qui les ont forcés à sortir des égouts inondés : " Les rats ont dû quitter les berges des cours d’eau pour trouver de nouveaux habitats. Lors des inondations, ils ont aussi perdu leurs réserves et sont donc à la recherche de nourriture. Mais je ne pense pas que la population explose. A mon sens il n’y a rien d’alarmant ! "

La campagne de dératisation se déroule jusqu’au 25 mars. Elle concerne uniquement les espaces publics. Si vous constatez la présence de rats dans une zone précise, vous pouvez appeler le numéro gratuit : 0800 998 99 ou envoyer un mail à proprete.publique@ville.namur.be