Namur : une adolescente est décédée après avoir contracté la diphtérie

La Croix-Rouge nous a expliqué avoir fait appel à l’agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ), en début de semaine, pour gérer la situation, suite au décès d’une adolescente. "Nous avons mis en place un testing de toutes les personnes considérées comme des contacts à haut risque", explique ainsi Lara Kotlar, porte-parole de l’AVIQ. "Jusqu’à présent, tous les tests qui nous sont revenus sont négatifs." Seuls deux autres enfants ont été hospitalisés, et leurs jours ne sont pas en danger. Des tests ont par ailleurs été réalisés au sein des établissements scolaires fréquentés par la jeune fille décédée et sa fratrie. Là non plus, aucun autre cas n’a été détecté. "Rappelons que, chez nous, les enfants sont vaccinés contre la diphtérie dès leur plus jeune âge, puisque c’est une obligation pour aller en crèche ou à l’école", explique Lara Kotlar. Au sein du centre d’accueil de Jambes, plus de 250 doses de vaccin ont par ailleurs été administrées en début de semaine, principalement chez des adultes.