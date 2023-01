Namur : un service d’Urgences flambant neuf au CHRSM

"On applique en fait le principe de la marche en avant", explique le Dr Lievens. Le patient arrive dans une première salle d’attente, il est évalué en fonction de la gravité de sa pathologie, est ensuite dirigé vers une deuxième salle d’attente ou une salle de soin. "Cela signifie que le patient avance au fur et à mesure dans le service et qu’il n’y a pas de retour en arrière, une gestion du flux qui permet de diminuer le temps d’attente et limitera le stress, pour tout le monde", se félicite la cheffe de service.

Un espace sera aussi entièrement dédié à la pédiatrie, le tout dans un bâtiment chauffé grâce à la géothermie et couvert d’une toiture végétale. Des Urgences du XXIème siècle qui accueillent 50 000 patients par an, bien loin des locaux avec châssis simple vitrage et au sol en carrelages beige 15x15 des Urgences qui accueillaient 9000 patients lors de leur ouverture par le Dr Fox, en 1977.