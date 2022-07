Namur : un projet de piscine olympique sur l'ancien site militaire du Sart Hulet

Racheté par la Région wallonne l'année dernière, l'ancien site militaire devrait accueillir à l'horizon 2024 le projet "Planet Bike" un pôle d'excellence dédié à toutes les disciplines du vélo. Mais même après la construction d'un vélodrome , le terrain reste vaste- il fait 32 hectares- et il est donc tout-à-fait susceptible d'accueillir d'autres infrastructures sportives, comme une piscine. La Ville y voit donc l'emplacement idéal pour construire une piscine olympique qui pourrait servir à la fois aux compétitions sportives , ce qui intéresse la Région et accueillir le grand public et les groupes scolaires, ce qui correspond aux préoccupations de la ville .