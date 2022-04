Namur : un professeur de l’école spécialisée Reumonjoie organise des jeux d’échecs pour ses élèves

Tous les vendredis, sur le temps de midi, plusieurs élèves se pressent pour rejoindre François Pirson, leur professeur de mathématique et de français. Ils s’installent, avalent leurs dîners et placent leurs pions. En plus de l’amélioration de la concentration et de la mémoire, les échecs apportent énormément à ces élèves en difficulté : "Chacun apprend à respecter son adversaire, à gagner… Mais aussi à perdre ! Et puis ils se sentent valorisés, car être capable de jouer à un jeu à la réputation si prestigieuse et participer à des tournois, c’est quelque chose." explique monsieur Pirson. "Certains sont évidemment plus passionnés que d’autres, mais ces séances d’initiation et de jeu sont réellement bénéfiques pour ces jeunes et leurs problèmes relationnels, par exemple. Je ne m’étonne plus du nombre d’enseignants qui viennent me trouver pour me faire part des améliorations du comportement de certains." précise-t-il.