Namur : un nouveau lieu et un nouveau nom pour le marché

Au printemps 2024, le marché de Namur déménagera sur le quai de Sambre, boulevard Frère Orban. Suite à l’extension du piétonnier et aux aménagements urbains qui y sont liés, le centre-ville ne pourra plus accueillir la centaine d’ambulants dans des conditions optimales.

Afin de conserver l’offre actuelle et de garantir la mixité des produits, la Ville de Namur a proposé un nouveau lieu situé au bord de l’eau, sous les arbres. Pour Stéphanie Scailquin, échevine de l’Attractivité urbaine " le bord de Sambre et le boulevard Frère Orban sont des endroits stratégiques, à la fois à proximité du centre-ville, des accès piétonniers, des transports en commun et des zones de parkings."

Ce changement de lieu ne s’est pas fait sans concertation : des échanges ont eu lieu dans le cadre du groupe de Travail "Marché hebdomadaire" qui regroupe les différents acteurs impliqués.