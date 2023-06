Namur : un nouveau calendrier pour le chantier du piétonnier

C’est un chantier de grande envergure qui se prépare à Namur : le piétonnier sera bientôt étendu pour intégrer, à terme, près d’un tiers du centre-ville. Si les autorités communales avaient déjà présenté leur projet dans les grandes lignes en avril dernier, elles ont apporté davantage de précisions ce lundi.

Tout d’abord, le phasage des travaux a été modifié. Ainsi, la rue des Carmes, la rue des Croisiers et la rue Godefroid seront en chantier dès le printemps 2025, alors que les rues de Fer et de l’Ange ne le seront finalement qu’un an plus tard, à partir du printemps 2026.

"C’est un choix logique" assure l’échevine Stéphanie Scailquin, "Il nous semble important et prioritaire de rendre piétonne la rue Godefroid, on sait que c’est une rue qu’il faut absolument redynamiser. L’axe Fer-Ange terminera cette piétonnisation pour être plus en phase avec les travaux du pôle multifonctionnel de centre commercial au niveau du quartier Léopold".

La première phase reste par contre inchangée, les travaux débuteront comme prévu dès le printemps 2024 dans la rue de Bruxelles (entre le parc Louise-Marie et la rue Godefroid) ainsi que dans l’axe formé par l’avenue Golenvaux et les rues de la Tour et Emile Cuvelier (du Delta jusqu’à la rue Pépin).

Limiter les nuisances

Puisqu’un chantier d’une telle ampleur va inévitablement engendrer des nuisances, la Ville de Namur annonce également un premier paquet de mesures d’accompagnement pour tenter d’en adoucir les effets désagréables.

Les habitants qui n’auraient plus la possibilité d’accéder à leur garage privatif se verront offrir un abonnement au parking souterrain de l’Hôtel de Ville. Le raisonnement vaut également pour les travailleurs du centre-ville qui pourront se garer gratuitement au parking de Namur Expo et au P + R de Bouge. Les clients de certains magasins bénéficieront d’un tarif réduit.

Les commerçants namurois lésés par le chantier pourront solliciter une aide régionale de 6000 euros, la Ville s’engage également à ce que les livraisons restent possibles durant les travaux. Enfin, une navette gratuite sillonnera le centre-ville dès le printemps prochain.

D’autres mesures pourraient être annoncées dans les prochains mois, "Le dialogue se poursuit avec l’ensemble des usagers" assure Stéphanie Scailquin.