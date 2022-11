Namur : un jeune de 18 ans mortellement poignardé près de la galerie Wérenne à proximité de la gare, le suspect a été interpellé

Le drame survenu jeudi soir concerne deux jeunes namurois. Les faits se sont produits juste en face de la gare de Namur, un quartier en proie à la petite criminalité. Le bourgmestre namurois Maxime Prévot : "Dans le cas d’espèce, on est confronté à un fait isolé qui trouverait son origine dans le cadre d’une rivalité amoureuse. L’issue est dramatique mais il n’y a pas de lien direct avec le contexte plus global d’insécurité que l’on connaît à proximité de la gare et du square Léopold. Nous mobilisons tous les moyens policiers pour pouvoir tordre le cou aux dealers qui contribuent chaque jour à créer un climat insécurisant que je ne peux pas accepter. Mais on ne pourra jamais anticiper un règlement de compte ou une rivalité amoureuse dont on n’a pas connaissance…"