Namur : un jeune de 18 ans mortellement poignardé près de la galerie Wérenne à proximité de la gare

Ce mercredi 17 novembre vers 18 heures, 18h30, une bagarre a éclaté entre deux jeunes de 18 ans au coin de la galerie Wérenne et de la rue de l’Inquiétude à proximité de la gare. L’un des deux jeunes a poignardé le second. Un seul coup de couteau, mortel, au niveau du cœur. La victime est née en octobre 2004. Les jeunes hommes se connaissaient. Le motif semble être une rivalité amoureuse. Le suspect, également né en 2004, est toujours en fuite (information donnée par le parquet à 23h00) et est recherché par la zone de police de Namur.