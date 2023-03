Namur : un hommage sera rendu à André Malherbe, ancienne gloire du motocross

La Ville de Namur va rendre un hommage à André Malherbe, ancienne gloire mondiale du motocross décédée le 24 novembre dernier. Triple champion du monde dans la catégorie 500cm3 (1980, 1981 et 1984) et triple vice-champion du monde dans la même catégorie (1983, 1985 et 1986), "Dédé" Malherbe était une véritable légende de sa discipline et avait notamment éclaboussé de sa maitrise les différentes épreuves disputées à la Citadelle de Namur. Un accident lors du Paris-Dakar 1988 l'avait laissé tétraplégique.

L'hommage se tiendra le dimanche 2 avril à 15h30 à l'auditoire Vauban. Pour en parler, Frédéric Laloux du Commissariat aux relations extérieures de la Ville de Namur était l'invité de l'émission Namur Matin sur Vivacité.