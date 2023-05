Namur : un chantier délicat pour éviter de nouveaux écoulements d’eaux sales sur la chaussée de Dinant

A Namur, suite aux fortes pluies de la semaine dernière, des riverains de la Plante (au niveau de la chaussée de Dinant) ont constaté des odeurs d’égout et une fissure au niveau du nouveau mur de soutènement érigé le long de la route après les inondations de 2021. Après vérification, cette fissure s’est révélée sans risque. Par contre, l’origine de l’odeur nauséabonde a, elle, été identifiée: les eaux sales proviennent en fait d’un bassin de rétention des eaux d'égout situé dans la zone pentue qui longe la chaussée. Celui-ci déborde à cause d'une canalisation bouchée qu’il faut donc réparer. "Le problème se situe dans une zone difficile d’accès entre l’école hôtelière et la route" , explique l’échevin en charge de l’égouttage Luc Gennart. "Ce bassin ne doit évidemment jamais déborder sauf en cas de gros orages. Ici le souci, c’est que cette eau sale se mélange au ruissèlement naturel alors qu'elle devrait rester dans les canalisations et couler jusque dans les égouts de la chaussée de Dinant. "

Cordonnée par Henri Arnould, l’équipe du service voirie de la ville de Namur travaille dans des conditions difficiles vu la configuration des lieux : "On a déjà investigué avec une caméra. On voit que la canalisation située en contrebas du bassin est en partie cassée mais nous ne pouvons par remonter jusqu’au bouchon. On n’a pas le choix: il va falloir tout ouvrir ! "

Il faudra sans doute plusieurs jours pour effectuer les réparations. La zone très pentue et boisée étant quasi impossible à accéder avec une grue, le travail devra très probablement se faire à l’ancienne avec des pioches et des pelles.