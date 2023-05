Namur : un Bachelier en Intelligence artificielle, une première en Wallonie

Un Bachelier en Intelligence artificielle ouvrira dès la prochaine rentrée académique, a annoncé ce mardi la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Henallux), ce qui constituera une première en Wallonie. Après une formation pratique et théorique d'une durée de trois ans en codiplomation avec l'École supérieure des Affaires (ESA), les futurs diplômés devront être capables de développer des systèmes d'intelligence artificielle afin de résoudre des problèmes complexes.

"On vit dans un monde qui génère beaucoup de données qu'il faut traiter si on veut pouvoir les utiliser" explique Stéphane Wallraf, directeur du département Technique, "Les entreprises ont besoin d'informaticiens qui soient capables d'utiliser les algorithmes qui permettent de traiter de grandes quantités de données et de les implémenter dans des applications. Ce sont des profils qui sont très recherchés et qui le seront encore davantage à l'avenir".

Des enjeux éthiques

Durant leur apprentissage, les étudiants acquerront des connaissances en mathématiques, statistiques et en informatique, et seront également sensibilisés aux enjeux éthiques : "On commence déjà à être confronté à de nouvelles problématiques et cela va s'accentuer" assure Stéphane Wallraf, "On voit beaucoup de fake news générées par de l'intelligence artificielle, donc il faut que nos jeunes, les citoyens soient capables d'esprit critique, de faire la distinction entre le faux et le vrai. Il va falloir apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle et nos informaticiens devront être bien conscients de tout ça".

Par ailleurs, deux autres Bacheliers seront également créés dès septembre 2023 par la Henallux, l'un en Robotique industrielle et l'autre en Réseaux et télécommunications.