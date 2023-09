Namur : un alchimiste s’installe dans une maison de la Plante pour un nouvel Escape Game

Un nouvel Escape Game est en préparation à Namur. Le principe de l’Escape Game ? Résoudre en équipe, une succession d’énigmes afin de dénouer un mystère et pouvoir sortir de la salle dans le temps imparti, une heure en général. Après un dégât des eaux dans leurs anciens locaux, la société Enigma Lock investira désormais une maison entière, dédiée au jeu. Ça se passe à la Plante. Les énigmes et les mystères sont toujours en pleine élaboration. Visite guidée des coulisses de ce nouveau jeu en construction, avec Matthieu Rooman, le gérant et créateur d’Enigma Lock Namur depuis 2015.