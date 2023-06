Namur : toujours plus d’investissements pour les vélos et les bus

A Namur, plusieurs travaux destinés à améliorer la mobilité sont en cours ou ont déjà été réalisés. L’objectif est surtout d’encourager l’usage du vélo et des transports en commun. Les autorités viennent de faire le point sur les différents chantiers communaux mais aussi régionaux.

Parmi les projets lancés, on notera par exemple des aménagements avenue du Prince de Liège, au niveau du pont des Ardennes, la réalisation d’une bande pour les bus et les vélos avenue Baron Louis Huart non loin de la Confluence ou encore la réhabilitation de certains tronçons du Ravel. Par ailleurs les travaux sur N4, entre Jambes et Erpent, suivent leur cours. A terme l'un des objectifs est notamment d'avoir une liaison cyclable sécurisée entre le futur P + R et le centre-ville. L’échevine de la mobilité Stéphanie Scailquin veut également faciliter l’accès cyclable et piéton aux écoles : " Nous y travaillons que ce soit à Wépion, Malonne, Champion ou encore à Erpent ! "