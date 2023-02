Namur : Stéphane reproduit sa ville en Lego

En cette période de vacances, les jeux de construction comme les Lego ont toujours la cote auprès des plus jeunes mais aussi auprès de certains adultes. A Godinne, Stéphane Gueulette a carrément une pièce dédiée. Il y a déjà assemblé la tour Eiffel, l’Empire State Building ou encore la pyramide de Gizeh. Ce passionné avait toutefois une frustration : dans ces collections, il n’existe aucun bâtiment de sa ville préférée : Namur. Qu’à cela ne tienne, il les a lui-même conçus grâce à un programme informatique gratuit créé par des fans de Lego : " C’est un logiciel qui permet de réaliser des plans en 3d et surtout de calculer les pièces qu’il vous faut. En plus, il génère le plan de montage ! "

Quatre projets distincts ont finalement vu le jour : la Citadelle, la cathédrale Saint-Aubain, le Nid et l’esplanade de la Confluence ainsi que la gare de Namur.

740 pièces ont été nécessaires pour ces réalisations : " Je n’ai pas travaillé seul. Mes enfants ont aussi participé. Ça permet de leur donner le goût des Lego même s’ils l’avaient déjà. Par ailleurs, c’est une belle activité qui les fait décrocher des écrans ! "

Stéphane et sa famille ne comptent s’arrêter là. Prochain défi : concevoir le Pavillon de la Citadelle. Ce lieu lui tient tout particulièrement à cœur puisqu’il y travaille.