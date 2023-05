Namur : SportsDirect ferme son magasin namurois à cause de l’insécurité

Le 30 juin prochain, le SportsDirect de Namur, situé avenue de la Gare, fermera définitivement ses portes. Raison avancée : l’insécurité du quartier. Lors de l’année écoulée, les équipes du magasin auraient vécu des agressions et des vols à répétition, rendant leur quotidien extrêmement compliqué. La direction du groupe aurait donc décidé de ne pas prolonger le bail commercial dans le bâtiment de l’avenue de la gare.

Aujourd’hui, le gérant du magasin ne souhaite plus s’exprimer publiquement sur le sujet. Mais sur les réseaux sociaux, il y a quelque temps, il mettait en avant une série de comportements problématiques, qu’il a pu observer au cours des 10 derniers mois : agressions physiques multiples, vols quotidiens, ou encore menaces de viols. Des individus auraient par ailleurs détruit les portes d’entrée et les portiques antivol.

Ce type de mésaventure, presque tous les commerçants que nous avons questionnés dans le quartier en ont vécu, avec plus ou moins de régularité. "Des gens ont déjà brisé notre vitrine avec des tessons de bouteille, et nous avons été braqués", témoigne une commerçante de la rue des Croisiers. Régulièrement, elle dit observer des deals dans la rue, en pleine journée. "Tous les matins, en arrivant au magasin, nous retrouvons des bouteilles brisées, des seringues, de l’urine."

Le quartier de la gare serait-il devenu une "zone de non-droit", comme l’a écrit le gérant du SportsDirect ? Informées de la situation, les autorités communales disent prendre la chose au sérieux. "Je n’ai jamais nié que le quartier de la gare, la rue Godefroid, la rue Rogier et le square Léopold sont des endroits préoccupants ", avance le bourgmestre, Maxime Prévot. "Depuis qu’Anvers est devenu une plaque tournante de la drogue, comme dans toutes les villes de Belgique, on observe chez nous des résurgences de vols et de violences liés aux trafics et à la toxicomanie." Pour répondre à cela, la Ville dit avoir multiplié les opérations dans le secteur. Il y a plus de policiers, parfois avec des chiens pisteurs, et une surveillance caméra constante. "Des opérations ont lieu deux à trois fois par semaine, et elles donnent des résultats", ajoute le bourgmestre.

A plus long terme, la Ville dit surtout compter sur ses gros chantiers de réaménagement, comme celui qui a lieu en ce moment devant la gare, pour rendre le quartier plus sûr et convivial.