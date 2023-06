Namur : rénovation complète du Stade des Jeux et du Théâtre de Verdure

C’est un bâtiment bien connu des Namurois sur les hauteurs de la Citadelle, le Stade des Jeux et le Théâtre de Verdure seront bientôt entièrement rénovés !

En 1910, c’était l’un des tout premiers bâtiments civils en Belgique construit en béton armé. Il sera restauré dans le respect des matériaux et des techniques de l’époque : la façade, par exemple, retrouvera sa couleur beige légèrement rosée. Mais il y aura aussi des travaux de modernisation comme l’électricité, les sanitaires ou encore un ascenseur pour les PMR. L’objectif, une fois que tout sera terminé, est que le public puisse réinvestir l’intérieur du bâtiment.

"Jusqu’à présent, au fil des années, nous avons eu plus une utilisation comme décor pour les évènements qui se tenaient sur l’esplanade, explique Anne Barzin, échevine en charge de la Citadelle. De gros évènements, qui se tiennent sur l’esplanade, pourront aussi utiliser des locaux qui se situent à l’intérieur. Dans les nouveautés, qui sont proposées, il y a aussi l’utilisation de l’espace qui se trouve en dessous des gradins, côté stade des jeux, utilisé, jusqu’à présent, comme lieu de stockage. On aura une dalle et des sanitaires qui seront installés. C’est un espace qui pourra être utilisé de manière polyvalente dans le cadre de grands évènements mais aussi pour certaines occupations ponctuelles comme des réunions ou l’une ou l’autre exposition. Nous aurons une occupation qui sera possible aussi à l’intérieur des différents locaux".

Transmettre un patrimoine aux générations futures

Pour Pascal Dumont, un des architectes du projet, la notion de transmission est fondamentale. "Les techniques de construction sont très particulières. C’est ce qui a fait le classement du bâtiment. La construction avec les premiers bétons, qui étaient des bétons armés, sont certainement les premiers à avoir été utilisés dans le monde. D’un point de vue physique, apparemment, tous les éléments sont présents. Par contre, le bâtiment a subi les affres du temps. Les laitons sont fort détériorés donc il y a une grosse campagne de restauration et de restitution des bétons qui aura lieu ainsi que tout ce qui est finition et parachèvement. Quand on classe un bâtiment c’est pour identifier des techniques qu’on transmet aux générations futures. Cela me semble un élément très intéressant. Je suis convaincu que le patrimoine classé ou non est un élément de culture. On doit transmettre aux générations futures, on doit l’intégrer, le préserver et le transmettre : c’est essentiel".

Mardi soir, le marché public d’un montant de 17 millions d’euros a été soumis au conseil communal. Si la procédure suit son cours, les travaux pourraient déjà commencer au printemps de l’année prochaine et durer environ deux ans et demi.