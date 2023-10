Namur : quelles solutions pour contrer les nombreux vols de vélos électriques ?

Il y a de plus en plus de vélos sur les routes et ils sont de plus en plus souvent électriques. Leurs prix peuvent grimper et rapidement atteindre les 3 à 4000 euros. Cela attire inévitablement les voleurs.

Des chiffres qui ne reflètent pas la criminalité

L’année dernière, rien qu’à Namur, 190 vélos ont été officiellement volés. Á Gembloux aussi, les voleurs sévissent avec 46 vélos dérobés en 2022. Des chiffres qui ne veulent, finalement, pas dire grand-chose. Comme l’explique Luc Goffinet chargé de la politique Wallonne au GRACQ. "Les chiffres que nous avons ce sont les chiffres de la police basés sur les déclarations des vols de vélo. Or, la plupart des gens ne déclarent pas le vol. Ces chiffres ne correspondent pas à la criminalité réelle ".

Quant aux voleurs, ils sont rarement pris sur le fait. Quand c’est le cas les forces de l’ordre constatent généralement que ce sont des bandes organisées qui viennent de Bruxelles ou de Charleroi.

Vers une identification générale des vélos

"Le gros problème est que les vélos ne sont pas identifiés. Les gens peuvent déposer plainte mais si on retrouve un vélo, on ne sait pas le rendre à son propriétaire sauf s’il est gravé avec le numéro de registre national de la personne ou qu’il a un numéro d’identifiant dans une base de données de vélos nationale, précise Luc Goffinet. Á Bruxelles on peut déjà authentifier son vélo, on reçoit un autocollant avec un QR code qui permet de le scanner, voir si le vélo a été volé et le rendre à la personne à qui il appartient".

En Wallonie, ce système de plateforme devrait être mis en place d’ici la fin de l’année.