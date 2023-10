Namur : plusieurs milliers de personnes ont répondu à l’appel du réseau wallon de lutte contre la pauvreté

Plusieurs milliers de personnes ont participé mardi aux différentes opérations organisées à Namur par le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, s’est réjouie sa secrétaire générale, Christine Mahy.

Le cœur de l’organisation était une grande "manifest’action" organisée sur la place d’Armes en milieu de journée, afin de "mettre les inégalités à genoux et l’éradication de la pauvreté à l’agenda politique". De nombreux stands tenus par des acteurs du secteur associatif ont également permis à chacun de s’informer sur les différents combats du RWLP, comme le droit au logement, la suppression du statut de cohabitant, le droit à l’asile, la sécurité sociale, la lutte contre l’endettement ou encore des transitions environnementales et fiscales justes. Une "grande rencontre" était organisée au Théâtre royal de Namur.

Des militants et membres du RWLP y ont témoigné de leur vécu. Le RWLP, qui fête ses 20 ans, en a aussi profité pour dévoiler son programme politique à l’approche des élections. En parallèle, des ateliers, spectacles, débats et autres animations ont permis à petits et grands de prendre la mesure de la situation.

"Cette journée est très importante car elle nous permet de nous adresser à un large public", a expliqué Christine Mahy. "Nous estimons qu’environ 5000 personnes, dont 1000 enfants, ont répondu présentes. C’est un grand pas en matière de sensibilisation. Cela va nous aider à donner du poids à nos revendications et notamment le droit au logement, qui est notre grande priorité. Le monde politique a aussi été au rendez-vous, puisque nous avons accueilli les ministres wallons Céline Tellier (Ecolo) et Adrien Dolimont (MR)."